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Yunanistan, Fransa'dan bir Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldı

Yunanistan, Fransa'dan bir Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldı

Dünya Haberleri

Yunanistan Hava Kuvvetleri, Fransa'dan 16'ncı Rafale savaş uçağını teslim aldı. Yunanistan'ın Rafale filosu, 12 tek kişilik ve 4 iki kişilik olmak üzere toplamda 16 uçağa ulaştı. Teslimat süreci devam ederken Yunan pilotlar eğitimlerine devam edecek. Yunanistan, 2025'e kadar toplamda 40 Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor.

Yunanistan Hava Kuvvetlerinin Fransa'dan bir Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 27 Haziran'da 16'ncı Rafale savaş uçağı Yunanistan'ın Fransa'daki heyeti tarafından teslim alınarak başkent Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü'ne getirildi.

Yunanistan'ın Rafale filosu, 12'si tek kişilik, 4'ü iki kişilik 16 uçağa ulaştı.

Fransa'ya 2020'de, 18 Rafale F3R savaş uçağı siparişi veren Yunanistan, daha sonra ilave 6 Rafale talebinde bulunmuştu.

İlk Rafale, Temmuz 2021'de Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edilmişti.

Teslimat süreci boyunca Yunan pilotlar Yunanistan ve Fransa'da eğitimlerine devam edecek.

Yunanistan, 2025'e kadar 40 Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Dünya

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