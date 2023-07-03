Yunanistan, Fransa'dan bir Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldı

Yunanistan Hava Kuvvetleri, Fransa'dan 16'ncı Rafale savaş uçağını teslim aldı. Yunanistan'ın Rafale filosu, 12 tek kişilik ve 4 iki kişilik olmak üzere toplamda 16 uçağa ulaştı. Teslimat süreci devam ederken Yunan pilotlar eğitimlerine devam edecek. Yunanistan, 2025'e kadar toplamda 40 Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor.