Yunanistan'dan Özel Sektöre 13 Saatlik Çalışma İzni

YUNANİSTAN Parlamentosu'nun, özel sektörde günlük çalışma süresini isteğe bağlı olarak 13 saate kadar uzatabilen yasayı onayladığı bildirildi.

Yunanistan Parlamentosu, özel sektörde günlük çalışma süresinin 8 saatten 13 saate çıkarılmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemenin yalnızca özel sektörü kapsadığı ve uygulanmasının 'tercihe dayalı' olduğu belirtildi. Yasa ile çalışanların, yılda toplam 37 iş gününü geçmemek koşuluyla, ayda en fazla üç gün 13 saate kadar mesai yapabileceği kaydedildi. Yeni yasanın, Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerine uyumlu şekilde toplam haftalık çalışma süresinin 48 saati aşmamasını şart koştuğu da aktarıldı.

Bu düzenlemeyle Yunanistan, AB içinde günlük 13 saate varan çalışma süresine olanak tanıyan ilk ülke konumuna geldi.