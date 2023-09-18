Yunanistan'dan Libya'ya yardım götüren ekibin trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Yunanistan'dan sel felaketi yaşayan Libya'ya insani yardım götüren ekibin dün gece yaşadığı trafik kazasında Yunan kurtarma ekibinden hayatını kaybeden kişi sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu yaptığı açıklamada, " Yunanistan'ın insani yardım ekibiyle birlikte Libya'da bulunan 3 Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Maalesef yaşanan trajik bir kaza sonucu Yunanistan ekibinden 5 kişinin yasını tutuyoruz." dedi.

Genelkurmay Başkanlığı da yaptığı açıklamada, Yunan ekibi taşıyan otobüsün henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu Yunanistan Silahlı Kuvvetler personeli 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, kazada Yunanistan Dışişleri Bakanlığına bağlı 2 çevirmen de yaşamını yitirdi.

Yunan Silahlı Kuvvetlerinde 3 günlük yas ilan edildi.

Öte yandan Yunanistan yaralılara ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Yunan basını ise 19 kişilik ekipten, 5'i ağır 13 yaralının askeri uçakla Yunanistan'a getirildiğini aktardı.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin Sağlık Bakanı Osman Abdulcelil, kazanın ardından basına yaptığı açıklamada, Derne'deki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Bingazi'ye gelen ve oradan da Derne'ye geçen Yunan yardım ekibinin El-Beyda yolunda trafik kazası geçirdiğini belirtmişti.

Abdulcelil, 19 kişilik Yunan ekibinden 4'ünün öldüğünü, kazaya karışan diğer araçta ise aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.