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Yunanistan'daki yangına müdahale eden Türk ekipleri 544 ton su atımı gerçekleştirdi

Dünya Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı envanterindeki 'Nefes' helikopteri ve yangın söndürme uçakları, Yunanistan'daki orman yangınına müdahale ederek 3 gün boyunca 544 ton su atımı gerçekleştirdi. Türk ekiplerinin çalışmaları sosyal medyada paylaşıldı.

- Yunanistan'daki yangına müdahale eden Türk ekipleri 544 ton su atımı gerçekleştirdi

ATİNA - Yunanistan'daki orman yangınına müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı envanterindeki "Nefes" helikopteri ve yangın söndürme uçakları 3 günün sonunda 544 ton su atımı gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için giden ekibin görüntülerini yayınladı. Ayrıca T-70 yangın söndürme helikopterimiz "Nefes" ve yangın söndürme uçaklarının 3 günün sonunda 184 sorti yaparak 544 ton su atımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "T-70 yangın söndürme helikopterimiz 'Nefes' ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan'daki orman yangınında 3 günün sonunda toplam 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Tarım ve Orman Bakanlığı Yunanistan Dünya Haberler

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