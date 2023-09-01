Yunanistan'da günlerdir devam eden yangınlar Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerine kadar yaklaştı. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor.

Yunanistan'daki yangın Edirne sınırına dayandı, alevler gökyüzünü kapladı

EDİRNE - Yunanistan'da günlerdir devam eden yangınlar Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerine kadar yaklaştı.

Yunanistan Dedeağaç'taki yangınlar, 16'ncı gününde büyük oranda kontrol altına alınsa da bölgede yer yer yeniden alevler yükseliyor.

Batı Trakya bölgesinde yer alan Dadia Ormanı'ndaki yangın devam ederken yangının büyüklüğü Türkiye tarafındaki köylerden çıplak gözle görülmeye başlandı.

Yaklaşık 16 gündür devam eden orman yangını Türkiye- Yunanistan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Meriç'in Küplü beldesinde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayanan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyor.

"Sofulu beldesine doğru yaklaşmakta"

Yangınlar nedeniyle tedirgin olan Meriç ilçesine bağlı Küplü Beldesi Başkanı Gökmen Altay, " Yunanistan'da iki haftadır süren yangınlar güneyden kuzeye doğru ilerleyerek çeşitli noktalarda kendini hissettirdi. Şu anda Kadıdondurma Köyümüzün karşısındaki Sofulu Beldesi'ne doğru yaklaşmakta. Oradaki insanların Allah yardımcısı olsun. Bu yangının bir an önce Yunanistan hükümeti tarafından söndürülmesini biz de istiyoruz. Çünkü buradaki ormanlar bizlerin de canı ciğeri" dedi.