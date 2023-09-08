Yunanistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Tesalya'da yürütülen arama çalışmalarında yaşları 75 ile 85 olan iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma ekipleri mahsur kalanları güvenli bir yere tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

- Yunanistan'daki selde ölü sayısı 6'ya ulaştı

ATİNA - Yunanistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Tesalya'da yürütülen arama çalışmalarında yaşları 75 ile 85 olan iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yunan medyası, iki kadının evden çıkmak istemediğini, yakınlarının endişelenmesi üzerine kurtarma ekibinin eve gitmesi sonucu ölü bulunduklarını aktardı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias dün akşam yaptığı açıklamada, "Kurtarma ekipleri elektriği kesilen köylerde kapı kapı arama çalışmalarına devam edecek ve mahsur kalanları güvenli bir yere tahliye edecek" dedi. Kikilias en ciddi durumun, bir barajın yıkıldığı ve bir nehrin taştığı Trikala ve Karditsa arasında olduğunu aktardı.

Pazartesi gününden bu yana etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle bir köprü yıkılırken, elektrik direkleri devrildi. Caddeler, sokaklar ve evler sular altında kaldı, onlarca araç sel sularında sürüklendi. Altyapıda büyük hasar meydana geldi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri ile ordu, sular altında kalan bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, Tesalya'nın en uzak bölgelerine helikopter ve teknelerle ulaşmaya çalışıyor.