Yunanistan'da Yeni Kabine Üyeleri Göreve Başladı

Yunanistan'da pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından kurulan yeni kabinenin üyeleri yemin ederek göreve başladı. Yeni kabine üyeleri, göreve başlamak üzere yemin etti. Bugün görevi devralacak kabine üyeleri, yarın yeni hükümetin ilk kabine toplantısında bir araya gelecek.

Yunanistan'da pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından kurulan yeni kabinenin üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığında yapılan resmi törende bir araya gelen yeni kabine üyeleri, göreve başlamak üzere yemin etti.

Bugün görevi devralacak kabine üyeleri, yarın yeni hükümetin ilk kabine toplantısında bir araya gelecek.

Bir önceki Miçotakis hükümetinde de Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev alan ve yeni kurulan hükümette de aynı görevi üstlenen Kostas Frangoyannis, yemin töreni öncesi yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi için çalışacağını belirtti.

Frangoyannis, "Komşu ülke (Türkiye) ile pozitif gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Aynı zamanda, Dışişleri Bakanı ile Türklerle ilişkilerimizde en hassas konuları ele alıyor olacağız." dedi.

Yeni Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, dün yaptığı açıklamada, yeni kabinede Dışişleri Bakanlığına daha önce ulaştırma ve devlet bakanlığı görevlerinde bulunan Yorgos Yerapetritis, Savunma Bakanlığına ise eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın atandığını duyurmuştu.