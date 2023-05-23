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Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullanıyor

Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullanıyor

Dünya Haberleri

Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy vermeye devam ediyor. Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.

Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy vermeye devam ediyor.

Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.

Seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Yunanistan'da 11 bin 714 kayıtlı seçmen bulunurken, seçimin ilk turunda yüzde 12,7 katılım sağlanmıştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Dünya

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