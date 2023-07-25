Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde ölen pilotlar için 3 günlük yas ilan edildi.

Eğriboz Adası'ndaki orman yangınına müdahale sırasında Platanisto köyü yakınlarında düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilotun hayatını kaybettiği Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı. Bakanlık, hayatını kaybeden pilotların 34 yaşındaki Christos Moulas ve 27 yaşındaki Pericles Stefanidis olduğunu aktararak, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde ölen pilotlar için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada, ölen pilotların ailelerine baş sağlığı diledi. - ATİNA