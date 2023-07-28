Yunanistan'da Türk şirketine ait helikopter düştü
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Yunanistan'ın Paros Adası'ndan Türkiye'ye dönen bir Türk şirketine ait helikopter Sisam Adası'nda düştü. Helikopterin pilotunun sağlık durumu iyi.
Yunanistan'ın Paros Adası'ndan Türkiye'ye dönen bir Türk şirketine ait helikopter Sisam Adası'nda düştü.
Yunanistan'ın Paros Adası'ndan kalkış yapan helikopter, teknik arıza nedeniyle Sisam Adası'nda düştü. Türkiye'den Paros Adası'na turist taşıyan ve Türkiye'ye dönüş sırasında düşen Türk şirketine ait helikopterin pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ATİNA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya