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Yunanistan'da Türk şirketine ait helikopter düştü

Dünya Haberleri

Yunanistan'ın Paros Adası'ndan Türkiye'ye dönen bir Türk şirketine ait helikopter Sisam Adası'nda düştü. Helikopterin pilotunun sağlık durumu iyi.

Yunanistan'ın Paros Adası'ndan Türkiye'ye dönen bir Türk şirketine ait helikopter Sisam Adası'nda düştü.

Yunanistan'ın Paros Adası'ndan kalkış yapan helikopter, teknik arıza nedeniyle Sisam Adası'nda düştü. Türkiye'den Paros Adası'na turist taşıyan ve Türkiye'ye dönüş sırasında düşen Türk şirketine ait helikopterin pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Sisam Adası Yunanistan Türkiye Dünya Haberler

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