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Yunanistan'da Tersane Çalışanları Grevi Uzattı

Yunanistan'da Tersane Çalışanları Grevi Uzattı

Dünya Haberleri

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Perama'da bir tersanede iş kazası sonucu bir işçinin ölmesi ve 2 kişinin yaralanmasının ardından çalışanların dün başlattıkları 24 saatlik grevin uzatıldığı bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Perama'da bir tersanede iş kazası sonucu bir işçinin ölmesi ve 2 kişinin yaralanmasının ardından çalışanların dün başlattıkları 24 saatlik grevin uzatıldığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, çalışanların iş yoğunluğu ve güvenlik açıklarına karşı dün başlattıkları 24 saatlik grevi uzattığı, grev kapsamında Pire'de iki eylem yapacakları duyuruldu.

Tersane çalışanları, 47 yaşındaki arkadaşlarının iş kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle dün başlattıkları grev kapsamında, Pire'de bulunan Yunanistan Denizcilik Bakanlığına yürümüştü.

Bakanlığın avlusuna giren bir grup çalışan ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Dünya

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