Yunanistan'da Tersane Çalışanları Grevi Uzattı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Perama'da bir tersanede iş kazası sonucu bir işçinin ölmesi ve 2 kişinin yaralanmasının ardından çalışanların dün başlattıkları 24 saatlik grevin uzatıldığı bildirildi.