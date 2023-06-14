Yunanistan'da tekne faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında yaşanan tekne faciasında hayatını kaybedenleri sayısı 78'e yükseldi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında gece saatlerinde alabora olan tekne faciasında can kaybı arttı. Yetkililer, tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldiğini belirterek, 100'den fazla mültecinin kurtarıldığını aktardı.

Yunanistan açıklarında en ölümcül kaza olarak kayıtlara geçen olayda, teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, "Daha fazla can kaybından korkuyoruz. İlk raporlar, gemide 400 kadar kişinin olduğunu gösteriyor" denildi.

Yunanistan Sahil Güvenliği, teknedeki mültecilerin "herhangi bir yardımı reddettiğini" ve can yeleği giymediklerini açıkladı. Teknenin Libya'dan İtalya'ya gittiği ve mültecilerin çoğunun 20'li yaşlarında olduğu bildirildi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu yıl yaklaşık 72 bin mülteci ve göçmen, çoğunluğu İtalya olmak üzere İspanya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs'a geldi. - ATİNA