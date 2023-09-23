Yunanistan'da Tek Motorlu Uçak Kazasında Pilot Hayatını Kaybetti

Yunanistan'da Thiva şehrinde meydana gelen tek motorlu uçak kazasında pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Uçakta başka yolcu bulunmaması nedeniyle, kazada sadece pilot hayatını kaybetti.

Yunanistan'da tek motorlu bir uçağın düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Thiva şehrinde düşen uçağın pilotu ölü bulundu.

Uçakta başka yolcu bulunmaması nedeniyle, kazada sadece 37 yaşındaki pilot hayatını kaybetti.

Thiva'da 19 Ekim 2022'de de tek motorlu bir uçak düşmüş, bir kişi hayatını kaybetmişti.