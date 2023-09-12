Yunanistan'da tatilde kalp krizi geçiren gencin cenazesi deniz yoluyla Türkiye'ye getirildi

Yunanistan'ın Rodos adasında tatildeyken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden genç, deniz yoluyla Muğla'nın Fethiye ilçesine getirildi. Cenaze, Fethiye Limanı'nda yakınları tarafından karşılandı ve İzmir'in Çeşme ilçesinde defnedilecek.

Yunanistan'ın Rodos adasında tatilde iken yüzerken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden gencin cenazesi deniz yoluyla Muğla'nın Fethiye ilçesine getirildi.

Yunanistan'ın Rodos adasına tatile giden vatandaş Rodos Adası'nda yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 18 yaşında olduğu öğrenilen Demir Kandemir'in cenazesi deniz yolu ile Fethiye'ye getirildi. Kandemir'in cenazesi gözyaşları içerisinde yakınları tarafından Fethiye Limanı iskelesinde karşılandı. Gencin cenazesinin İzmir'in çeşme ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - MUĞLA