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Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan teknede bir kişi ölü bulundu

Yunanistan'da Midilli açıklarında tespit edilen bir tekne içerisinde bir sığınmacının ölü olarak bulunduğu bildirildi. Sığınmacının ölüm nedeni araştırılıyor.