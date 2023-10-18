Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan teknede bir kişi ölü bulundu
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Yunanistan'da Midilli açıklarında tespit edilen bir tekne içerisinde bir sığınmacının ölü olarak bulunduğu bildirildi. Sığınmacının ölüm nedeni araştırılıyor.
Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan teknede bir kişinin ölü bulunduğu bildirildi.
Yunan medyasında yer alan haberlerde, Yunan Sahil Güvenlik tarafından Midilli açıklarında 38 kişinin bulunduğu bir teknenin tespit edildiği belirtildi.
Haberlerde, teknede bir sığınmacının ölü olarak bulunduğu kaydedildi.
Sığınmacının ölüm nedeninin araştırıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Dünya