Yunanistan'da Sığınmacı Sayısında Önemli Ölçüde Azalma

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen ay Meriç bölgesinden ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan sığınmacı sayısında önemli ölçüde azalma kaydedildiği belirtildi. Eylüle kıyasla yüzde 42 oranında azalma olduğu ifade edildi.

Yunanistan'da, geçen ay Meriç bölgesinden ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan sığınmacı sayısında "önemli ölçüde" azalma kaydedildiği bildirildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekimde yasa dışı geçişlerin eylüle kıyasla yüzde 42 oranında önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

Eylülde ülkeye giren sığınmacı sayısı 11 bin 470 iken ekimde 6 bin 581 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu azalmanın Türkiye ile daha iyi işbirliği yapılmasından kaynaklandığı vurgulandı.