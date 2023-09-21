Yunanistan'da sel felaketinin etkisiyle koyun ve keçiler 300 kilogram keneviri yedi

Yunanistan'ın Volos şehrinde meydana gelen sel felaketinin ardından tıbbi amaçlı kenevir üretilen seraya giren koyun ve keçilerin 300 kilogram keneviri yediği belirtildi. Sel nedeniyle tarım arazileri sular altında kalmış ve hayvan yemi sıkıntısı ortaya çıkmıştı.

Yunanistan'da eylül başında meydana gelen ve yüzbinlerce dönümlük arazinin sular altında kalmasına neden olan selin en çok etkilediği şehirlerden Volos'ta, tıbbi amaçlı kenevir üretilen seraya giren koyun ve keçilerin 300 kilogram keneviri yediği belirtildi.

Status Stathmos Radyo İstasyonuna konuşan, seranın sahibi Yannis Burunis, "Orta ve Doğu Avrupa'daki en büyük tıbbi amaçlı kenevir üretilen seranın" kendisine ait olduğunu, kuraklığın ardından sel felaketinin etkisiyle büyük zarara uğradıklarını söyledi.

Burunis, "Üretimimizin yüzde 80'ini kuraklık ve sel nedeniyle kaybettik. Elimizde kalanı kurtarmaya çalışırken bir anda seraya koyun ve keçilerin girip normal şekilde otlandığını gördük." ifadesini kullandı.

Sel felaketinden sonra yiyecek ot bulamayan küçükbaş hayvanların otlanmak amacıyla seraya girdiğine dikkati çeken Burunis, "Zavallı hayvancıklar yiyecek bir yeşillik buldu. Yiyecek başka şey yoktu, her şey selde yok oldu." dedi.

Burunis, kovmaya çalıştıkları koyun ve keçilerin serayı terk etmek istemediğini aktardı. Burunis, "Koyunlar keçilerden daha yükseğe zıplıyordu. Normalde asla böyle olmaz. Yaklaşık 300 kilogram kenevir yedikleri için normal." ifadesini kullandı.

750 bin dönümün üzerinde alan su altında kalmıştı

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde ay başında yaşanan sel felaketinde 750 bin dönümün üzerinde alan su altında kalmış, tarım arazilerindeki ürünlerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelmişti.

Sel nedeniyle ağıl ve ahırları da su basmış, mevcut hayvan yemleri sele kapılmış, bu nedenle hayvan yemi sıkıntısı ortaya çıkmıştı.