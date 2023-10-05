Yunanistan'da sel felaketinden zarar gören çiftçiler gösteri düzenledi

Yunanistan'ın Larissa ve Volos kentlerinde yaşanan sel felaketinde zarar gören çiftçiler, ekinlerinin zararını protesto etmek için gösteri düzenledi. Sel nedeniyle birçok ev, iş yeri, tarım arazisi ve yol sular altında kalarak zarar görmüş, çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

Yunanistan'da sel felaketi yaşanan Larissa ve Volos kentlerinde çiftçiler, zarar gören ekinleri için gösteri düzenledi.

Mağdur Çiftçiler Komitesi ve Larisa Birleşik Tarım Birlikleri Federasyonunun çağrısıyla bir araya gelen çiftçiler, traktörleriyle yollara çıktı.

Sel felaketinde ekili birçok ürünün zarar gördüğünü belirten çiftçiler, yetkililerden yardım istedi.

28 Eylül'de yaşanan sel felaketi, Tesalya bölgesini etkileyerek özellikle Volos, Pilio, Larisa ve Farsala gibi yerleşim yerlerinde ciddi hasara yol açmıştı.

Sel nedeniyle birçok ev, iş yeri, tarım arazisi ve yol sular altında kalarak zarar görmüş, heyelanlar nedeniyle yollar da trafiğe kapatılmıştı.

Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilememişti.