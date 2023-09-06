Yunanistan'da sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Yunanistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yunanistan'da Daniel Fırtınası etkisini sürdürüyor. Dün fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Magnisia bölgesinin kıyı kesimindeki Paltsi yakınlarında yürütülen arama çalışmalarında moloz yığınlarının arasında 87 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Böylece selde can kaybı 2'ye yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı. Selden en çok etkilenen noktaların Volos, Pilion Dağı ve Skiathos Adası olduğu belirtildi. Dün Magnisia bölgesindeki Volos kentinde meydana gelen selde duvarın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yağışın sürmesi bekleniyor

Pazartesi gününden bu yana etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle bir köprü yıkılırken, elektrik direkleri devrildi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, onlarca araç sel sularında sürüklendi. Şiddetli yağışın 24 saat daha sürmesi bekleniyor. - ATİNA