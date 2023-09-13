Yunanistan'da sel felaketinde mahsur kalan bebeğin kurtarılma anı

Yunanistan'da geçen haftaki sel nedeniyle mahsur kalan bir bebeğin, EMAK ekiplerince kurtarılarak annesine teslim edilmesi anı sosyal medyada paylaşıldı.

Yunanistan'da geçen haftaki sel nedeniyle bulunduğu evde yakınlarıyla mahsur kalan bir bebeğin, Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) ekiplerince kurtarılarak annesine teslim edilmesine ilişkin video paylaşıldı.

Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya Bölgesi'nde onlarca yerleşim birimini etkileyen sel nedeniyle evler sular altında kalırken, mahsur kalan binlerce kişi EMAK ekiplerince günlerce süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, üst kattan EMAK'a bağlı bir itfaiye erinin kucağında indirilen bebeğin, gözyaşları içindeki annesine teslim edildiği görüldü.