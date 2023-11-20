Yunanistan'da sel felaketi yaşanan köyde evlerin yerinin değiştirilmesi talep ediliyor

Yunanistan'da eylülde sel felaketinin yaşandığı bölgelerden Kardiça'nın Metamorfosi köyünün sakinleri, devlet yardımıyla evlerinin yerinin değiştirilmesini talep etti.

Mega TV'nin haberine göre, köy sakinleri yerel idarecilere yaptıkları resmi başvuruda, köyün, Tesalya Vadisi'nde sadece 90 metre yükseklikte kurulduğuna ve Tesalya'nın en düşük rakımlı bölgelerinden olması nedeniyle son 70 yılda 3 kez sel suları altında kaldığına dikkati çekti.

Metamorfosi Köyü Muhtarı Petros Kondoyanis, meteoroloji uzmanlarının "Daniel" ismini verdiği olumsuz hava koşulları sonucu sel felaketine maruz kalan sakinlerin köydeki 165 evin devlet yardımıyla taşınmasını istediğini aktardı.

Daha önce de 1953 ve 1994'te sel felaketi yaşanan köyde, eylüldeki selde 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunan basını, bu talebin iklim krizi sonucu yaşanması beklenen göçlere örnek oluşturabileceği değerlendirmesini yaptı.