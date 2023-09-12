Yunanistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 15'e yükseldi
Yunanistan'ın Teselya bölgesindeki Kardiçe kentinde meydana gelen sel felaketi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Başbakan Kiryakos Miçotakis, selden etkilenenlere yönelik birinci yardım önlem paketini açıkladı.
KARDİÇE, 12 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'ın Teselya bölgesindeki Kardiçe kentinde sular altında kalan evler görülüyor, 11 Eylül 2023.
Yunanistan'ın ulusal yayın kuruluşu ERT'nin haberine göre ülkedeki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, Başbakan Kiryakos Miçotakis Pazar günü ülkenin orta kesiminde selden etkilenenlere yönelik birinci yardım önlem paketini açıkladı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya