Yunanistan'da sel felaketi: 15 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'ın Kardiçe kentine bağlı Metamorfosi köyünde sular altında kalan bir yol görülüyor. Sel felaketi sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi güvenli yerlere tahliye edildi.
KARDİÇE, 13 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'ın Kardiçe kentine bağlı Metamorfosi köyünde sular altında kalan bir yol görülüyor, 12 Eylül 2023.
Yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, Yunanistan'ın orta kesimlerindeki bölgelerinde yaşanan son sel felaketinin halk sağlığı üzerindeki etkilerine karşı alarma geçtiğini bildirdi. İtfaiye Teşkilatı'na göre, sel felaketi sırasında 15 kişi hayatını kaybederken, 4.570 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya