Yunanistan'da seçimi Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisi önde bitirdi

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak birinci parti oldu ve 300 sandalyelik mecliste 146 sandalyenin sahibi oldu.

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak birinci parti oldu ve 300 sandalyelik mecliste 146 sandalyenin sahibi oldu.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde yüzde 99.65'i açılan sandık sonuçlarına göre mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oyların yüzde 40.79'unu alarak birinci parti oldu. Yeni Demokrasi 300 sandalyelik mecliste 146 sandalyenin sahibi oldu. Miçotakis'in rakibi Aleksis Çipras'ın partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) oyların yüzde 20.7'sini alarak mecliste 71 sandalye ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise o yüzde 11.46'lık oy oranı ile 41 sandalye sahibi olan PASOK-KINAL ittifakı yer aldı. Dördüncü sırada oyların yüzde 7.23'ünü alarak 26 sandalyeye sahip olan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yer aldı, KKE'yi ise yüzde 4.45 oy oranı ve 16 sandalye ile Yunan Çözümü partisi izledi. Parlamentoya toplamda 5 parti girdi.

Seçimde 9 milyon 931 bin 678 kayıtlı seçmenden 6 milyon 50 bin 504 kişinin oy kullanmasıyla seçime katılım oranı da 60.92 oldu. Ülke genelinde 59 bölgeden 58'inde Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisi birinci sırada yer alırken, SYRIZA ise sadece Rodop bölgesinde birinci parti oldu.

TEK BAŞINA HÜKÜMET KURAMIYOR

Yunan medyasına göre, Miçotakis yüzde 20 farkla birinci olmasına rağmen parlamentoda tek başına hükümet kuracak sandalye sayısına sahip değil. Miçotakis'in hükümet kurması için koalisyon oluşturması ya da koalisyon oluşturmadan hükümeti kurmak için ikinci seçime gitmesi gerekecek. Yunan medyası Miçotakis'in koalisyon ortağı olmadan iktidar olabilmek amacıyla ikinci bir seçime gideceğine dair sinyal verdiğini yazdı.

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