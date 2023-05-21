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Yunanistan'da Seçim Yasası İhlali Gerekçesiyle 5 Kişi Gözaltına Alındı

Yunanistan'da Seçim Yasası İhlali Gerekçesiyle 5 Kişi Gözaltına Alındı

Dünya Haberleri

Genel seçimlerin düzenlendiği Yunanistan'da 5 kişinin seçim yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınanların üzerinde 6 bin 60 avro bulunduğu ve bir seçim bölgesinde seçmenlerden para karşılığı belli bir milletvekili adayı için oy istendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Genel seçimlerin düzenlendiği Yunanistan'da 5 kişinin seçim yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Kardiça ilinde 5 Yunan vatandaşının seçim yasasını ihlal gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerden birinin aracında yapılan kontrolde 197 kimlik kartı, 2 pasaport, 2 kimlik fotokopisi ile içerisinde bir milletvekili adayının oy kartı bulunan 114 kapalı zarf ve işaretlenmiş 5 oy pusulası ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınanların üzerinde 6 bin 60 avro bulunduğu aktarılan açıklamada, yapılan araştırmada bir seçim bölgesinde seçmenlerden para karşılığı belli bir milletvekili adayı için oy istendiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Dünya

Milletvekili Yunanistan Dünya Haberler

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