Yunanistan'da Rusya Federal Güvenlik Servisine çalışan Ukraynalı yakalandı

Yunanistan'ın Anavisos şehrinde, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) çalıştığı öne sürülen 58 yaşında bir Ukraynalının yakalandığı bildirildi. Ukraynalının sahte belgelerle Yunan vatandaşlığı aldığı iddia ediliyor.

Yunanistan'ın Anavisos şehrinde, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) çalıştığı öne sürülen 58 yaşında bir Ukraynalının yakalandığı bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, bir Balkan ülkesi istihbarat teşkilatının, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile bu kişi hakkında bilgi paylaştığı belirtildi.

Haberlerde, 58 yaşındaki Ukraynalının 13 Kasım'da Atina'ya 34 kilometre mesafedeki Anavisos şehrindeki villasının girişinde yakalandığı ifade edildi.

Söz konusu kişinin, ayda bir kez Türkiye veya Belarus üzerinden Rusya'ya gittiği iddiasına yer verilen haberlerde, Ukrayna'ya iade talebinin ise incelenmesinin beklendiği belirtildi.

Haberlerde, bu kişinin sahte belgelerle Yunan vatandaşlığı aldığı öne sürüldü.