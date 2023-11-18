Yunanistan'da Politeknik Direnişinin 50. Yıl Dönümünde Gösteri

Yunanistan'da dönemin cunta yönetimine karşı başkent Atina'daki Politeknik Üniversitesinde 14 Kasım 1973'te başlayan direnişin 50. yıl dönümünde 20 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü. Filistin bayrağının da taşındığı gösteride Gazze'ye destek sloganları atıldı.

Yunanistan'da dönemin cunta yönetimine karşı başkent Atina'daki Politeknik Üniversitesinde 14 Kasım 1973'te başlayan direnişin 50. yıl dönümünde 20 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü. Filistin bayrağının da taşındığı gösteride Gazze'ye destek sloganları atıldı.

Yunanistan'da 17 Kasım 1973'te cuntaya karşı Atina Politeknik Üniversitesi öğrencileri önderliğinde başlayan direnişin üzerinden 50 yıl geçti. Direnişin yıl dönümünde siyasi örgütleri, sendika üyeleri ve öğrencilerin aralarında bulunduğu 20 binden fazla kişi sokaklara döküldü. Atina Politeknik Üniversitesi'nde toplanan göstericiler, ABD Büyükelçiliğine yürüdü. ABD karşıtı sloganlar atan göstericiler, cunta karşıtı pankartlar taşıdı. "Cunta 1973'te bitmedi", "Politeknik (isyan) yaşıyor, ABD dışarı" şeklinde slogan atan göstericiler, ABD'nin darbedeki rolüne dikkat çekti.

Filistin bayrakları da yer aldı

Direnişin yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen gösteride Filistin bayrağı da taşınırken, Gazze'ye destek sloganları atıldı. Gösteriye Yunanistan'da yaşayan Filistinliler de katıldı.

17 Kasım'da 23 kişi hayatını kaybetti

17 Kasım 1973'te cunta yönetimi, kendilerine karşı çıktığı iddiasıyla Atina Politeknik Üniversitesi'ni bastı. Tanklar üniversite kapılarını kırarken, baskın sırasında 23 kişi öldürüldü, binden fazla kişi yaralandı. Baskın gecesi başlayan olaylar, cunta yıkılana kadar devam etti. - ATİNA