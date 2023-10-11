Yunanistan'da PKK üyesi yakalandı

"Terör örgütü PKK'ya eleman temin etme" suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan terör örgütü mensubunun Yunanistan'da yakalandığı bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberinde, Fransa'da, hakkında tutuklama kararı bulunan 35 yaşındaki Türk vatandaşının, polisin rutin denetiminde başkent Atina'daki Eksarhia semtinde yakalandığı aktarıldı.

Haberde, zanlının terör örgütü PKK'ya eleman temin etme suçlamasıyla arandığı belirtildi.

"Fransa'da oturma izni vardı"

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamada, Eksarhia'da yakalanan Türk vatandaşı hakkında uluslararası tutuklama emri bulunduğu belirtildi.

Söz konusu kişiye Yunanistan'ın iltica hakkı vermediği vurgulanan açıklamada, "Göç ve İltica Bakanlığının, yetkili birimlerden edindiği bilgiye göre, kişinin Fransa'da oturma izni vardı." ifadesi yer aldı.