Yunanistan'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Yunanistan'da çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için birçok ülke destek sağlıyor. İtalya, Fransa, İsrail, Ürdün, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Romanya, Polonya, Bulgaristan ve Slovakya'dan gelen araçlar ve personeller yangınlarla mücadelede görev alıyor. Türkiye ise 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri ile yardım gönderiyor.

Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yunan itfaiyesi, ülke genelinde 79 farklı noktada yangın olduğunu duyurdu. Yangının sürdüğü bölgelerin ise Rodos, Attika ve Lakonya olduğu ifade edildi.

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Rodos'ta, adanın merkezindeki dağlık masifte yangınlarla mücadele ediyoruz. 125 itfaiyeci ve 35 araçla çalışırken, havadan yangınla mücadele için 4 uçak ve 3 helikopter tahsis edildi. Lakonya'da yangınlar çok daha sık görülmekte ve bazı durumlarda yangın cepheleri oluşturmaktadır. Bunlarla başa çıkmak için 25 araçla 75 itfaiyecinin yanı sıra 5 uçak ve 2 helikopter çalışmaktadır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'a 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderileceği belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak" denildi.