Yunanistan'da Orman Yangınları Sürüyor

Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, çok sayıda kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Evlerin küle döndüğü bölgelerde atlar da güvenli bölgelere taşındı. Yangına müdahale gece boyunca devam etti ve rüzgarın etkisiyle yangın büyüyor. Binlerce dönüm ormanlık alan küle döndü. İtfaiye ekipleri, helikopter, uçak, itfaiye personeli ve araçlarla yangına müdahale ediyor. Meteoroloji Servisi yangın çıkma riskinin yüksek olduğunu belirtti. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı, 81 farklı noktada yangın çıktığını ve gözaltına alınan iki kişi olduğunu açıkladı.