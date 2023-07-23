Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yunanistan'da Rodos adasındaki yangın nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yeni sıcak hava dalgasının yeni yangın riskini artırdığını belirtti. Başbakan Miçotakis, itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yunan itfaiyesinden yapılan günlük bilgilendirmede, Rodos adasındaki yangın nedeniyle 2 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Rodos'taki yangın, çalışmalarımızı engelledi. Yangın Laerma yerleşiminin güneyine ulaştı ve kara ve hava kuvvetlerinin çabalarının yanı sıra iş makineleri ve hafriyatçıların çalışmalarına rağmen, Lardo'ya doğru ilerledi. Bu kapsamda Asklipio ve Kiotari'de ikamet edenlere tahliye emri verilmiştir. Tahliyeler sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olup 2 binden fazla kişinin deniz yoluyla kurtarıldığı tahmin edilmektedir" denildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Attika bölgesindeki Elefsis bölgesinde yangınla mücadeleyi sürdüren itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Miçotakis, "Elefsis Hava Üssü'nde, bu hafta çıkan yangınları söndürme konusunda özellikle zor olan görev hakkında bilgi aldım ve ekipler ve mühendislerle konuşma fırsatı buldum. Ülkemize sunduklarınız için teşekkür ederim" dedi.