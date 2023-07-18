Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
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Yunanistan'ın Loutraki kenti yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Atina'nın çevresinde ve diğer bölgelerde de yangınlar devam ediyor.
LOUTRAKİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın Loutraki kenti yakınlarında yanan bir ağaç, 17 Temmuz 2023.
Yunan itfaiye ekipleri Pazartesi gününden bu yana, Atina'nın yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda yer alan Kouvaras'ın yanı sıra başkentin yaklaşık 80 kilometre güneybatısında yer alan sahil beldesi Loutraki'nin çevresinde ve diğer iki noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya