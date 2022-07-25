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Son dakika haberleri! Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberleri: Yunanistan itfaiyesi, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin günlük raporu yayınladı.

Yunanistan itfaiyesi, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin günlük raporu yayınladı. Raporda, Edirne sınırı yakınındaki yangının devam ettiği aktarıldı.

Yunan itfaiyesinin verdiği bilgilere göre Edirne sınırı yakınındaki Sofulu ve Lyra kasabalarının arasındaki bölgede çıkan yangına 320 itfaiye personeli 68 araçla müdahaleler sürüyor. Ülkenin güneyinde, İlia bölgesindeki yangına 159 itfaiye personeli ve 59 araçla, Midilli Adası'nda çıkan yangına ise 83 itfaiye personeli ve 21 araçla müdahalelerin sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, 'Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi, Batı Yunanistan Bölgesi ve Kuzey Ege Bölgesi'nin tüm İtfaiye Hizmetleri genel alarma geçirildi' denildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Togo Cumhuriyeti Yunanistan İtfaiye Edirne Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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