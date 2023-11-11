Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, olumsuz hava koşullarının etkisini artıracağı bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı. Yağış, rüzgar ve fırtına gibi tehlikelerden uzak durmaları istendi.

Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Makedonya, Oniki Adalar ve Batı Trakya bölgelerinde görülen yağışın yarından itibaren ülkenin batı kesimleri ile Makedonya, Tessalya ve Doğu Ege'yi etkisi altına alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Sivil Koruma Genel Sekreterliği, vatandaşları, azami dikkatli olmaları ve olumsuz hava şartlarının oluşturabileceği tehlikelerden uzak durmaları yönünde uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

Yağış beklenen bölgelerde şiddetli rüzgar ve fırtınanın da etkili olabileceği kaydedildi.