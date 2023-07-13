Yunanistan'da Ölü Flamingolar Bulundu

Yunanistan'ın güneyindeki Messolongi kenti yakınlarında Turlida gölü çevresinde onlarca ölü flamingo bulundu. Flamingoların kablolara takılarak elektrik akımına kapıldığı tahmin ediliyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için kabloların yer altına alınmasını talep ediyor.

Yunanistan'ın güneyindeki Messolongi kenti yakınlarında onlarca ölü flamingo bulunduğu bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Turlida gölü çevresinde çok sayıda ölü flamingo bulundu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Flamingoların kablolara takılarak elektrik akımına kapıldığı tahmin ediliyor.

Yetkililer, benzer olayların sık sık yaşandığını belirterek, kabloların yer altına alınması çağrısında bulundu.