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Yunanistan'da Kötü Hava Koşulları Sebebiyle Evler Su Bastı

Yunanistan'da kötü hava koşulları sebebiyle birçok ev su altında kaldı ve birçok yol trafiğe kapandı. Eğriboz Adası, Fthiotida ve Korinthia gibi bölgelerde sel baskınları yaşandı. Kötü hava şartlarının yarın da devam etmesi bekleniyor.