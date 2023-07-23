Yunanistan'da köprü çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

Yunanistan'ın Patra kentinde, onarım çalışması yapılan köprünün kısmen çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Göçük altında mahsur kalanların olduğu ifade edilen haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.