Yunanistan'da köprü çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
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Yunanistan'ın Patra kentinde, onarım çalışması yapılan köprünün kısmen çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Göçük altında mahsur kalanların olduğu ifade edilen haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Yunanistan'ın Patra kentinde, onarım çalışması yapılan köprünün kısmen çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'nin yerel basına dayandırdığı haberde, Atina yolu üzerindeki Proastio bölgesinde onarım çalışmaları yapılan 167 metre uzunluğundaki köprünün kısmen çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı belirtildi.
Göçük altında mahsur kalanların olduğu ifade edilen haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Yaralıların, Patra Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.