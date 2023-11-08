Yunanistan'da kıyıya vuran sardalyaları elleriyle topladılar
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Yunanistan'ın Koufonisia Adası'nda binlerce sardalya kıyıya vurdu. Çevredekiler kıyıda çırpınan balıkları elleriyle ve fileyle toplamaya çalışırken, birçok balığın ise telef olduğu görüldü. Yönünü kaybettiği düşünülen balıkların neden kıyıya vurduğu ise henüz bilinmiyor.
- Yunanistan'da kıyıya vuran sardalyaları elleriyle topladılar
ATİNA - Yunanistan'da kıyıya vuran binlerce sardalyayı yerel halk elleriyle topladı.
Yunanistan'ın Koufonisia Adası'nda binlerce sardalya kıyıya vurdu. Çevredekiler kıyıda çırpınan balıkları elleriyle ve fileyle toplamaya çalışırken, birçok balığın ise telef olduğu görüldü.
Yönünü kaybettiği düşünülen balıkların neden kıyıya vurduğu ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya