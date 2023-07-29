Yunanistan'da İklim Krizi Nedeniyle Orman Yangınları Artıyor

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülke genelinde iki haftada 667 orman yangını meydana geldiğini ve bunların çoğunluğuna insanların neden olduğunu belirtti.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias dün basına yaptığı açıklamada, yangınların söndürülmesi sırasında iki pilotun hayatını kaybettiğini vurgulayarak "Bu süre zarfında 667 yangın çıktı, yani ülkenin hemen her yerinde günde 60'tan fazla yangın çıktı. Ne yazık ki, çoğunluğuna ya cezai ihmal ya da kasıtlı olarak insan eli neden oldu. Bunlar ya ihmal ya da kasıtlı kundaklamalardı ve bir yıl daha aynı bölgede, yakın mesafelerde aynı anda yangın çıktığına dair spesifik şikayetler var" dedi.