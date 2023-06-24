Yunanistan'da ikinci kez seçimler yapılacak

Yunanistan'da hükümetin kurulamaması üzerine ikinci kez seçimler yapılacak. Yeni Demokrasi Partisi birinci olsa da tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısına ulaşamadı. Seçim sistemi nedeniyle ikinci kez sandığa gidilmesi gerekiyor.

Yunanistan'da 4 yılın ardından 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimler sonucunda hükümetin kurulamaması üzerine seçmenler, anayasa gereği yarın ikinci kez sandığa gidecek.

Sandıktan 21 Mayıs'ta çıkan sonuca göre, 2019-2023 sürecinde ülkeyi yalnız yöneten Yeni Demokrasi Partisi birinci oldu ancak yeni seçim sistemi nedeniyle tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamadı.

Yeni Demokrasinin aldığı yüzde 40,79'luk oy, partiye 300 sandalyelik meclise 146 milletvekili gönderme imkanı tanıdı.

Yeni Demokrasiyi 2019-2023 döneminin ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), yüzde 20,07'lik oy ve 71 milletvekiliyle takip etti.

Onlarca yıldır Yeni Demokrasinin bir numaralı rakibi olan ancak ekonomik kriz sürecinde oy oranı gerileyen merkez soldaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), kaybettiği gücünü kısmen toplayarak yüzde 11,46'lık oy ve 41 milletvekiliyle üçüncü sıraya yerleşti.

Yunanistan Parlamentosunun kemikleşmiş partilerinden Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,23 oy ve 26 milletvekili, aşırı sağcı tutumuyla bilinen Yunan Çözümü Partisi ise yüzde 4,45 oy ve 16 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkını kazandı.

Yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 oldu.

Seçim sistemi

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan birinci partiye fazladan milletvekilliği verilmiyor ancak hükümet kurulamaması halinde ikinci kez sandığa gidildiğinde birinci partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla, oy oranına göre 300 sandalyelik mecliste 20 ila 50 milletvekilliği ekstradan veriliyor.

Böylelikle koalisyon arayışındaki çıkmaz, birinci partiye verilen destekle aşılmaya çalışılıyor.

21 Mayıs'ta hükümet kurulamadı

Ülkede 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına sahip değilken Yeni Demokrasinin bu fırsatı sadece 5 sandalyeyle kaçırması, ikinci kez sandığa gidilmesine yol açtı.

Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis, seçimin hemen ardından yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan sonucu halkın koalisyon yerine tek başına iktidara gelmiş güçlü bir hükümeti istediği şeklinde yorumladı.

Koalisyon çalışmaları için bürokratik süreç tamamlandı ancak liderler gerçekte koalisyon kurmak üzere çaba harcamadı.

Yeni Demokrasinin herhangi bir koalisyona yanaşmayacağı, ikinci kez sandığa gidildiğinde verilecek ekstra sandalyeleri hedeflemesi, koalisyon çalışmalarını sadece aşılması gereken teknik bir sürece dönüştürdü.

Anketler

Pulse araştırma şirketinin SKAI TV için yaptırdığı ankete göre, Yeni Demokrasi ve SYRIZA arasındaki fark yüzde 19,5.

ALCO araştırma şirketinin Alpha TV adına yaptırdığı ankette ise Yeni Demokrasi ve SYRIZA arasındaki fark yüzde 21,1 görünüyor. Ankete göre, Yeni Demokrasi sandıktan yüzde 39,5 destekle çıkarken hemen arkasından gelen SYRIZA yüzde 18,4 oy oranına sahip oluyor.

Tüm anketlerde 3'üncü görünen PASOK-KINAL İttifakı ise yaklaşık yüzde 10 oy oranına sahip olmasına rağmen ekonomik kriz döneminde SYRIZA'ya kaptırdığı merkez sola ait oyları geri alarak ana muhalefete yükselmeyi hedefliyor.

Seçime katılacaklar

Mahkeme kararına göre, 25 Haziran'daki seçimlere 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız adayın katılmasına imkan tanındı.

Seçmen kütüğüne kayıtlı 9 milyon 813 bin 595 seçmen, 25 Haziran'da ülke genelindeki 21 bin 634 seçim merkezinde oy kullanacak.