Yunanistan'da hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşı Kağıthane'de toprağa verildi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 6 Türk vatandaşından 4'ü, Kağıthane'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yunanistan'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 Türk vatandaşından 4, Kağıthane'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi Kağıthane'ye getirildi. Yunanistan'da öldürülen Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz için Kağıthane Sanayi Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın kılınmasının ardından Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz'ın cenazeleri defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL