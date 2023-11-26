Yunanistan'da fırtına nedeniyle gemi seferleri iptal edildi, otobüste mahsur kalan 42 kişi kurtarıldı
Yunanistan'da yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı gemi seferleri iptal edildi. Kaymakçalan Kayak Merkezi'nde mahsur kalan 42 kişi ise kurtarıldı.
Yunanistan'da fırtına nedeniyle bazı yerlerde gemi seferleri iptal edilirken, otobüste mahsur kalan 42 kişi kurtarıldı.
Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Kaymakçalan Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bir otobüste 42 kişi mahsur kaldı.
Kar yağışı nedeniyle kapanan yol, iş makineleri ve kepçe yardımıyla açıldı. Yaklaşık 2 saat sonra yolcular, güvenli bölgeye taşındı.
Rüzgarın hızı, bazı bölgelerde saatte 150 kilometrenin üzerine çıktı.
Fırtına nedeniyle başkent Atina yakınlarındaki Pire ve Lavrio limanlarında gemi seferleri iptal edildi.
Halkida kenti ve Limni Adası'nda çok sayıda iş yerini su basarken, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.
Uzmanlar, şiddetli rüzgarın bu akşamdan itibaren etkisini kaybedeceği değerlendirmesinde bulundu.