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Yunanistan'da fırtına nedeniyle gemi seferleri iptal edildi, otobüste mahsur kalan 42 kişi kurtarıldı

Yunanistan'da yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı gemi seferleri iptal edildi. Kaymakçalan Kayak Merkezi'nde mahsur kalan 42 kişi ise kurtarıldı.