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Yunanistan'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Yunanistan'ın Selanik kentinde çeşitli sol gruplar ve Filistinliler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, İsrail'e yardımların kesilmesini talep etti. Benzer gösteriler Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de gerçekleşti.