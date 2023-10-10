Yunanistan'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi
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Yunanistan'ın Selanik kentinde çeşitli sol gruplar ve Filistinliler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, İsrail'e yardımların kesilmesini talep etti. Benzer gösteriler Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de gerçekleşti.
Yunanistan'ın Selanik kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Aristotelus Meydanı'nda toplanan çeşitli sol grup ve Filistinliler, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.
"Kahrolsun İsrail", "Yaşasın Filistin" şeklinde slogan atan eylemciler, "ABD, İsrail'e yardımlarını kes" yazılı pankartlar taşıdı.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylem, Selanik'teki ABD Başkonsolosluğu önünde son buldu.
Göstericiler eylemin ardından olaysız dağıldı.
Benzer gösteriler, Yunanistan'ın çeşitli şehirlerinde de düzenlendi.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.