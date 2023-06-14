Yunanistan'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 17 Ölü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası sularda meydana gelen olayda 100'den fazla kişi kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Ayrıca Girit Adası açıklarında da 80 düzensiz göçmen kurtarıldı.