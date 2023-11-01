Yunanistan'da düzensiz göçmenleri alıkoyan üç kişinin serbest bırakılma talebi reddedildi

Yunanistan'da, ağustosta Meriç bölgesinden Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenleri hukuka aykırı şekilde alıkoyan üç kişinin serbest bırakılma talebinin reddedildiği bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 13 düzensiz göçmeni hukuka aykırı şekilde bir araca bağlı römorkun içinde tutan üç kişinin serbest bırakılma talebini reddetti.

Düzensiz göçmenlerin avukatı Ekaterini Georgiadu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 13 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları nedeniyle idari gözlem altında tutulduklarını belirtti.

13 düzensiz göçmene süresiz oturum izni verilmesini savunan Georgiadu, söz konusu olayla ilgili dayanışma gösteren herkese teşekkür etti.

Üç kişilik ırkçı bir grup tarafından ağustosta 13 düzensiz göçmenin hukuka aykırı olarak bir araca bağlı römorkun içinde tutulmasının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Yüksek Mahkeme harekete geçmişti.

Mahkeme, 1 Eylül'de üç kişinin de tutuklanmasına karar vermişti.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis İkonomu da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yunanistan, güçlü demokratik müktesebata ve insani geleneğe sahip bir hukuk devletidir. Sokak kanunları hiçbir şekilde hoş görülemez." ifadelerine yer vermişti.

Olayla ilgili muhalefet partilerinden de tepki gelmişti.