Yunanistan'da düşen helikopterin pilotunun cansız bedeni bulundu
Yunanistan'da dün düşen sivil helikopterin pilotunun cansız bedeni denizden çıkarıldı. Helikopterin pilotu, dalgıçlar tarafından 52 metre derinlikte bulundu. Helikopter, alışılmadık manevralar yaparak denize düşmüştü.
Yunanistan'da dün düşen sivil helikopterin pilotunun cansız bedeni denizden çıkarıldı.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sahil Güvenlik birimine bağlı dalgıçlar, helikopterin 69 yaşındaki pilotunu 52 metre derinlikte buldu.
Görgü tanıklarına göre, Volos Sanayi Bölgesi'ne gitmek amacıyla Eğriboz Adası'ndaki Mandudi bölgesinden ayrılan AW109 tipi sivil helikopter, havada alışılmadık manevralar yaptıktan sonra Ahladi sahilinde denize düşmüştü.
Kaynak: AA / Dünya