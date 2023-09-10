Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı sellerde ölü sayısı 14'e yükseldi

Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 3 kişi hala kayıp durumda. En çok etkilenen bölgelerden biri olan Karditsa kenti yakınlarında son cansız bedenlere ulaşıldı. Larissa şehri ve Pineios Nehri yakınındaki köylere tahliye çalışmaları ise sürüyor.

Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Daniel Fırtınası'nın vurduğu Yunanistan'da can kaybı arttı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiğini belirtti. Yetkililer, 3 kişinin hala kayıp olduğunu ifade ederek, ulaşılan son cansız bedenlerin sellerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Karditsa kenti yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, çalışmaların Larissa şehri ve Pineios Nehri yakınındaki köylere yoğunlaştığını belirterek, şu ana kadar 4 bin 250'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı. - ATİNA