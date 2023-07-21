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Yunanistan'da Astsubay, Komutanını Rehin Aldı

Dünya Haberleri

Yunanistan'da Aspropirgos'taki 2. Paraşütçü Bölüğü'nde görev yapan bir astsubay, kendisine verilen ceza nedeniyle komutanını rehin aldı. Polis müdahalesiyle olay son buldu ve astsubay gözaltına alındı.

Yunanistan'da, Aspropirgos'taki 2. Paraşütçü Bölüğü bünyesinde görev yapan ve kendisine verilen ceza nedeniyle komutanını rehin tutan bir astsubayın, polis müdahalesinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, kendisine verilen bir cezaya sinirlenen astsubay, komutanlık binasına girerek ses bombası attı.

Haberlerde, astsubayın daha sonra etrafa rastgele ateş açtığı ve komutanını bir süreliğine rehin tuttuğu kaydedildi.

Polisin müdahalesiyle kimse yaralanmadan son bulan olayda, astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da bilgi almak için bölüğe gittiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Dünya

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