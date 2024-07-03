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Yunanistan'da Altı Günlük Çalışma Uygulaması Başladı

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Yunanistan, ekonomide büyüme sağlama amacıyla bazı şirketlerde altı günlük çalışma uygulaması başlattı. Uygulama, durmaksızın operasyon yürüten, vardiyalı işletmeler için geçerli olacak ve fazla mesai için ekstra ödeme yapılacak.

Yunanistan, ekonomide büyüme sağlama amacıyla bazı şirketlerde altı günlük çalışma uygulaması başlattı.

Temmuz ayı başında yürürlüğe giren yeni düzenleme, çalışanların haftada 40 saat yerine 48 saate kadar çalışmasına olanak veriyor.

Uygulama sadece durmaksızın operasyon yürüten, 24 saat boyunca açık olan, vardiyalı işletmeler için geçerli olacak.

Şirketlerin yapılan fazla mesai için ekstra yüzde 40 ödeme yapacağı uygulama çalışanların isteğine bağlı olacak.

Yunanistan’ın bu altı günlük çalışma düzeninin aksine, Avrupa ve ABD’de pek çok şirkette dört günlük çalışma düzeni benimseniyor.

Haftada dört günlük çalışma düzenine sahip şirketler, genellikle daha az sürelerde çalışmanın üretkenliği artırdığını, çalışanların ruh haline ve fiziksel sağlığına daha iyi geldiğini savunuyor.

Yunan kamu yayıncısı ERT'ye göre, altı günlük yeni plan kayıt dışı çalışmayla mücadele amacıyla yürürlüğe sokuldu.

Turizm işletmeleri ve gıda sektörü bu uygulamaya dahil edilmedi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Bu düzenlemenin özü işçi dostu ve büyüme odaklı olmasıdır" dedi.

Miçotakis, "Uygulama Yunanistan'ı Avrupa'nın geri kalanıyla aynı çizgiye getiriyor” dedi.

AB’nin çalışma mevzuatına göre üye ülkelerin, fazla mesai de dahil haftalık çalışma saatlerine 48 saatlik bir sınırlama getirmesi gerekiyor.

2000'lerin sonunda yaşanan küresel ekonomik kriz Yunanistan'da yıkıcı bir etki yaratmış, yüksek kamu harcamaları ve vergi kaçakçılığı ülkeyi ciddi borçlarla baş başa bırakmıştı.

Krizin ardından Yunanistan, üç farklı uluslararası kurtarma paketine başvurmuştu. Bununla beraber iktidara gelen Miçotakis ise ekonomik büyüme sağlamasıyla biliniyor.

Birçok ülkede dört günlük düzen deneniyor

Yunanistan'daki bu yeni uygulamanın aksine koronavirüs pandemisinden bu yana, birçok şirket esnek çalışma modellerini benimsiyor ve birçoğu dört günlük çalışma düzenini deniyor.

"büyük bir başarı" olarak değerlendirildi. Araştırmada işyerlerinin çoğunda verimliliğin aynı kaldığı veya arttığı ifade edildi.

İngiltere'de 2022 sonunda 3 binden fazla çalışanın altı ay boyunca ücretlerinde kesinti olmadan beş gün yerine dört gün çalıştığı "dünyanın en büyük yeni çalışma düzeni denemesi" .

Ancak bunun öncesinde bile bazı işletmeler uygulamayı kalıcı hale getirdi.

Belçika'da da işçilere .

BBC

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