Yunanistan sınırında kaçak yollarla geçen mülteciler, Maraya adacığında mahsur kaldı. Yaklaşık 100 mülteci, 5 günden fazla bir süredir aç ve susuz bir şekilde bekliyor. Göçmenler, yardım çağrısı yaparken, Yunanistan sınır makamlarının Ankara ile temasta olduğu belirtiliyor.

Yunanistan'da adacıkta mahsur kalan göçmenler: "Çoluk çocuk aç sefil bir halde burada bekliyoruz"

Yunanistan sınırında mülteciler adacıkta mahsur kaldılar

EDİRNE Edirne'den kaçak yolarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçerek bir adacıkta yaklaşık 100 mülteci mahsur kaldı.

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) iline bağlı sınır bölgesindeki Meriç Nehri'nde bulunan Maraya adacığı üzerine insan kaçakçıları ölüme terkedilen ve aralarında kadın ile çocuklarında bulunduğu 100'den fazla mülteci 5 günden fazla bir süre mahsur kaldıkları ortaya çıktı. Günlerdir yemek ve içecek bulamadıklarını belirten göçmenler "SOS" ile yardım istediklerini ama kimsenin oraya gelmediğini de yayınladıkları videoda anlattılar.

"İki tarafa da geçemiyoruz"

Görüntülerde açıklama yapan sığınmacılar, "Biz çocuk çoluk çocuk aç sefil bir halde burada bekliyoruz. Çocuk ve kadınlar var bize yardım edip bu adadan kurtarılmayı bekliyoruz. Diğer tarafa da (Türkiye) geçemiyoruz. Yunan tarafını yardım için defalarca aradık ama hiç yardım alamıyoruz. Çok küçük çocuklar var, bize yardım edin" dediği belirtildi. Yunanistan basını ise konu ile ilgili içerisinde adacık üzerinde bulunan göçmenlerin kurtarılması için sınır makamlarının koordinesin sağlamak amacıyla Ankara ile temasta olduğunu ileri sürdü.